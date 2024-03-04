На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные руки.

Земли заказника государственного значения Бакаи пытались передать в частные руки. Преступную схему разоблачили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, участок лесного фонда в пределах природоохранной территории пытались выдать за приусадебные земли. Речь идет о территории в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения в Синельниковском районе.

Участок площадью 220 га и стоимостью 3,4 млрд гривен пытались исключить из государственной собственности.

Прокуроры установили, что управлением Госгеокадастра области было внесено ложные данные и определено целевое назначение указанных земель как приусадебный участок.

Однако данная территория не может быть передана в частную собственность и использоваться по сельскохозяйственному назначению. Нарушения обнаружили, а дело направили в суд.

Суд учел приведенные прокурором доводы, удовлетворил позывные требования – обязав Госгеокадастр внести исправление сведений.

Напомним, ранее у общины на Днепропетровщине пытались отобрать озеро.

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