На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

Земли заказника государственного значения Бакаи пытались передать в частные руки. Преступную схему разоблачили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, участок лесного фонда в пределах природоохранной территории пытались выдать за приусадебные земли. Речь идет о территории в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения в Синельниковском районе.
Участок площадью 220 га и стоимостью 3,4 млрд гривен пытались исключить из государственной собственности.
Прокуроры установили, что управлением Госгеокадастра области было внесено ложные данные и определено целевое назначение указанных земель как приусадебный участок.
Однако данная территория не может быть передана в частную собственность и использоваться по сельскохозяйственному назначению. Нарушения обнаружили, а дело направили в суд.
Суд учел приведенные прокурором доводы, удовлетворил позывные требования – обязав Госгеокадастр внести исправление сведений.
Напомним, ранее у общины на Днепропетровщине пытались отобрать озеро.
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