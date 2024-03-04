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  • На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

Сегодня 17:54
просмотров

В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные руки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

Земли заказника государственного значения Бакаи пытались передать в частные руки. Преступную схему разоблачили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, участок лесного фонда в пределах природоохранной территории пытались выдать за приусадебные земли. Речь идет о территории в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения в Синельниковском районе.

Участок площадью 220 га и стоимостью 3,4 млрд гривен пытались исключить из государственной собственности.

Прокуроры установили, что управлением Госгеокадастра области было внесено ложные данные и определено целевое назначение указанных земель как приусадебный участок.

Однако данная территория не может быть передана в частную собственность и использоваться по сельскохозяйственному назначению. Нарушения обнаружили, а дело направили в суд.

Суд учел приведенные прокурором доводы, удовлетворил позывные требования – обязав Госгеокадастр внести исправление сведений.

Новости Днепра про На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

Новости Днепра про На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участок

Напомним, ранее у общины на Днепропетровщине пытались отобрать озеро.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине хотели выдать 220 га природного заповедника за частный приусадебный участокРусский

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