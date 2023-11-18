На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды

Инцидент произошел в Новомосковском районе (с. Знаменовка).

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Сегодня на Днепропетровщине грибники обнаружили снаряды во время прогулки по лесу.

Вместо «тихой охоты» грибники были случайно подвержены смертельной опасности.

Судя по всему, снаряды довольно долго лежали в земле и даже успели заржаветь.

К таким боеприпасам ни в коем случае не нужно приближаться. Из-за влаги и природных условий они могут взорваться в любой момент.

Если вы обнаружили подобный снаряд, нужно немедленно вызвать полицию и чрезвычайников.

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