На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе

В Никополе грузчик получил паралич тела во время работы, потому что ударился головой.

Об этом несчастном случае рассказала медик Валентина Марченко.

В начале мая на одном из предприятий в Никополе травмировался 32-летний мужчина. Вызов в «скорую» поступил утром.

Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что грузчик, переносивший ящики с продукцией, случайно ударился головой, после чего почувствовал резкую боль в области шеи. У него онемело все тело, из-за чего он упал на пол. Коллеги мужчины вызвали «скорую».

Через 7 минут бригада прибыла на вызов, осмотрели потерпевшего и диагностировали у него травматическое повреждение шейного отдела позвоночника и как следствие – паралич всего тела, – рассказала медик.

Пострадавшему наложили шейный воротник, обезболили и госпитализировали в одну из больниц Никополя. Местные врачи стабилизировали его состояние, после чего отправили в медучреждение в Днепре, где их коллеги продолжат лечение мужчины.

В каком он состоянии сейчас не уточняется.