Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе

Сегодня 12:30
просмотров

В Никополе грузчик получил паралич тела во время работы, потому что ударился головой.

Новости Днепра про На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе

Об этом несчастном случае рассказала медик Валентина Марченко.

В начале мая на одном из предприятий в Никополе травмировался 32-летний мужчина. Вызов в «скорую» поступил утром.

Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что грузчик, переносивший ящики с продукцией, случайно ударился головой, после чего почувствовал резкую боль в области шеи. У него онемело все тело, из-за чего он упал на пол. Коллеги мужчины вызвали «скорую».

Через 7 минут бригада прибыла на вызов, осмотрели потерпевшего и диагностировали у него травматическое повреждение шейного отдела позвоночника и как следствие – паралич всего тела, – рассказала медик.

Пострадавшему наложили шейный воротник, обезболили и госпитализировали в одну из больниц Никополя. Местные врачи стабилизировали его состояние, после чего отправили в медучреждение в Днепре, где их коллеги продолжат лечение мужчины.

В каком он состоянии сейчас не уточняется.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный…

    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:12
    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

    В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.

    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)
    Новости Украины
    Сегодня 14:24
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

    Зима вернулась в горы.

    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото
    Новости Днепра
    Сегодня 14:09
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

    Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая…

    Последние новости

    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

    Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.

    Сегодня 15:17
    0
    просмотров
    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)
    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

    В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.

    Сегодня 15:12
    просмотров
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

    Зима вернулась в горы.

    Сегодня 14:24
    2
    просмотров
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

    Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.

    Сегодня 14:09
    просмотров
    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.

    Сегодня 13:58
    0
    просмотров
    В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции
    В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции

    Будьте осторожны за рулем!

    Сегодня 13:21
    0
    просмотров
    В Днепре посадят дубки пророщенные из желудей дуба Кобзаря
    В Днепре посадят дубки пророщенные из желудей дуба Кобзаря

    В Днепре появится дуб Кобзаря.

    Сегодня 13:12
    просмотров
    В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн
    В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

    В Днепре на набережной продают кафе с зимней и летней площадкой. Расположено оно у самой воды.

    Сегодня 11:56
    просмотров
    В Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров»
    В Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров»

    Он делал липовые документы.

    Сегодня 11:46
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх