На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе

Об этом несчастном случае рассказала медик Валентина Марченко.
В начале мая на одном из предприятий в Никополе травмировался 32-летний мужчина. Вызов в «скорую» поступил утром.
Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что грузчик, переносивший ящики с продукцией, случайно ударился головой, после чего почувствовал резкую боль в области шеи. У него онемело все тело, из-за чего он упал на пол. Коллеги мужчины вызвали «скорую».
Через 7 минут бригада прибыла на вызов, осмотрели потерпевшего и диагностировали у него травматическое повреждение шейного отдела позвоночника и как следствие – паралич всего тела, – рассказала медик.
Пострадавшему наложили шейный воротник, обезболили и госпитализировали в одну из больниц Никополя. Местные врачи стабилизировали его состояние, после чего отправили в медучреждение в Днепре, где их коллеги продолжат лечение мужчины.
В каком он состоянии сейчас не уточняется.
Читайте также:
Автор:
Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный…
В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.
Зима вернулась в горы.
Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая…
Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.
Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.
В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.
Зима вернулась в горы.
Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.
Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.
Будьте осторожны за рулем!
В Днепре появится дуб Кобзаря.
В Днепре на набережной продают кафе с зимней и летней площадкой. Расположено оно у самой воды.
Он делал липовые документы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!