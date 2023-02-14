На Днепропетровщине грабитель забрался в храм ПЦУ

Об этом рассказал настоятель храма Феодосий Алисов на своей странице в Facebook.
По его словам, в ночь на 14 февраля неизвестный мужчина хотел обокрасть храм ПЦУ в Каменском. Местный житель пытался забраться в помещение церкви, сломав замок на дверях. Однако дальше его постигла неудача, ведь на место инцидента прибежали охранники, задержавшие грабителя до приезда полиции.
Настоятель храма поблагодарил правоохранителей. Он отметил, что вор успел только сломать замок на дверях храма, другое имущество не пострадало. С горе-грабителем будут разбираться полицейские.
Напомним, ранее мы писали о воре, выхватившем телефон на улице у 22-летней девушки.
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