На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково

Жителей города Синельниково призывают предлагать свои варианты для нового названия города.

Полным ходом идет тотальная дерусификация украинских городов и селений. Еще один районный центр в Днепропетровской области может быть переименован. Ранее такие рекомендации давали специалисты Института национальной памяти.

21 декабря в Синельникове начали собирать предложения от горожан по новому названию, сообщает Синельниковский горсовет. В названии населенного пункта есть элементы русской имперской символики, а именно имя русского военного и государственного деятеля.

Речь идет об Иване Максимовиче Синельникове (1741-1788), который был генерал-майором, наместником Екатеринославского наместничества на протяжении 1783-88 годов и сотрудником князя Потемкина.

Таким образом, из-за упоминания имперского генерала, согласно новому закону о дерусификации, город должны переименовать. По этому вопросу проводятся общественные слушания.

Общественные слушания будут проходить с 21 по 28 декабря. Выразить свое мнение можно следующим образом:

заполнить соответствующую Google-форму по ссылке;

по ссылке; направить письмо на электронную почту горсовета Синельниково;

горсовета Синельниково; отправить письменную форму в исполком Синельниковского городского совета;

позвонить по номерам: (056) 634-35-61, (073) 268-70-68.

Стоит отметить, что Синельниково уже третий районный центр на Днепропетровщине, который нужно переименовать. Ранее этот процесс начался в Новомосковске и Павлограде.

Напомним, ранее в Новомосковске депутаты не проголосовали ни за один из предложенных вариантов названия города.

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