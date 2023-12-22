На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково

Полным ходом идет тотальная дерусификация украинских городов и селений. Еще один районный центр в Днепропетровской области может быть переименован. Ранее такие рекомендации давали специалисты Института национальной памяти.
21 декабря в Синельникове начали собирать предложения от горожан по новому названию, сообщает Синельниковский горсовет. В названии населенного пункта есть элементы русской имперской символики, а именно имя русского военного и государственного деятеля.
Речь идет об Иване Максимовиче Синельникове (1741-1788), который был генерал-майором, наместником Екатеринославского наместничества на протяжении 1783-88 годов и сотрудником князя Потемкина.
Таким образом, из-за упоминания имперского генерала, согласно новому закону о дерусификации, город должны переименовать. По этому вопросу проводятся общественные слушания.
Общественные слушания будут проходить с 21 по 28 декабря. Выразить свое мнение можно следующим образом:
Стоит отметить, что Синельниково уже третий районный центр на Днепропетровщине, который нужно переименовать. Ранее этот процесс начался в Новомосковске и Павлограде.
Напомним, ранее в Новомосковске депутаты не проголосовали ни за один из предложенных вариантов названия города.
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