На Днепропетровщине горит мусорный полигон: подробности от спасателей (ФОТО)

Вчера, 4 сентября, вдоль одной из трасс в Днепропетровской области заметили клубы густого дыма.

Как выяснилось, на улице Смоленской в Подгородном загорелся полигон твердых бытовых отходов на площади 1,5 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К тушению пожара привлекли 34 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

По состоянию на 19:03 4 сентября пожар локализовали. Ликвидация продолжается.

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