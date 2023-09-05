На Днепропетровщине горит мусорный полигон: подробности от спасателей (ФОТО)

Как выяснилось, на улице Смоленской в Подгородном загорелся полигон твердых бытовых отходов на площади 1,5 га.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К тушению пожара привлекли 34 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.
По состоянию на 19:03 4 сентября пожар локализовали. Ликвидация продолжается.
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