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На Днепропетровщине горящая трава повредила газопроводы

Сегодня 12:59
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В Днепропетровской области сотни людей остались без газа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горящая трава повредила газопроводы

В связи с возгоранием сухой травы в одном из сел Первомайской общины в Павлоградской области повреждены газопроводы среднего и низкого давлений на переходе от полиэтиленового газопровода к стальному, сообщили представители «Газсети».

Аварийная бригада сразу прибыла на место крушения. Специалисты выяснили, что территория поражения огнем обширна, а для ликвидации последствий необходимо провести комплекс ремонтных работ. Поэтому в целях безопасности населения принято решение о временном прекращении распределения газа 600 жителям.

Сжигание сухостоя во время военного положения считается диверсией и наказывается законом. Люди поджигают сухости, что приводит к непоправимым последствиям. Огонь опрокидывается на жилые дома, критическую инфраструктуру: газопроводы, оборудование на них. Как в данном случае, – комментируют событие газовики.

Ремонтные работы планируется завершить 23 августа, после чего людям вернут газ.

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