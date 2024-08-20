На Днепропетровщине горящая трава повредила газопроводы

В связи с возгоранием сухой травы в одном из сел Первомайской общины в Павлоградской области повреждены газопроводы среднего и низкого давлений на переходе от полиэтиленового газопровода к стальному, сообщили представители «Газсети».
Аварийная бригада сразу прибыла на место крушения. Специалисты выяснили, что территория поражения огнем обширна, а для ликвидации последствий необходимо провести комплекс ремонтных работ. Поэтому в целях безопасности населения принято решение о временном прекращении распределения газа 600 жителям.
Сжигание сухостоя во время военного положения считается диверсией и наказывается законом. Люди поджигают сухости, что приводит к непоправимым последствиям. Огонь опрокидывается на жилые дома, критическую инфраструктуру: газопроводы, оборудование на них. Как в данном случае, – комментируют событие газовики.
Ремонтные работы планируется завершить 23 августа, после чего людям вернут газ.
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