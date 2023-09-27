Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчины

Сегодня 08:33
просмотров

Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Горняков в Кривом Роге.
Новости Днепра про На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчины

Фото условное.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что горит квартира на четвертом этаже 5-этажного жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар локализовали в 23:55 и ликвидировали в 00:01. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 7 кв. м.

К сожалению, внутри жилья ГСЧС-ники обнаружили обгоревшее тело мужчины.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчиныУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчиныРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:49
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.

В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах
Новости Днепра
Сегодня 07:15
В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах

Тело передали работникам Национальной полиции.

На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства
Новости Днепра
Вчера 20:52
На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства

В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий…

В Varus провели расследование относительно конфет с червями
Новости Днепра
Вчера 17:55
В Varus провели расследование относительно конфет с червями

На днях в Днепре случился неприятный инцидент в супермаркете Varus.

Последние новости

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.

Сегодня 07:49
6
просмотров
В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах
В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах

Тело передали работникам Национальной полиции.

Сегодня 07:15
2
просмотров
В Днепре с 27 сентября популярные троллейбусы изменят маршрут
В Днепре с 27 сентября популярные троллейбусы изменят маршрут

Важно!

Сегодня 06:45
3
просмотров
В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября
В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
0
просмотров
Супермаркеты Днепра переписывают цены: почему снова начал дорожать базовый овощ
Супермаркеты Днепра переписывают цены: почему снова начал дорожать базовый овощ

Цены на базовый овощ резко изменяются.

Вчера 22:01
8
просмотров
Адресов стало больше: в Днепре 27 сентября будут выключать свет
Адресов стало больше: в Днепре 27 сентября будут выключать свет

Причина – неожиданные ремонтные работы.

Вчера 21:18
7
просмотров
На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства
На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства

В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий забрало себе и не платило за эти участки аренду.

Вчера 20:52
4
просмотров
Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности
Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Сегодня, 26 сентября в 16:00, состоялась сессия Подгородненского городского совета.

Вчера 20:46
6
просмотров
На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 лет
На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 лет

В Днепропетровской области ищут детей.

Вчера 20:01
8
просмотров
С металлоискателем и раньше: появились первые детали о том, как проведут НМТ в 2024 году
С металлоискателем и раньше: появились первые детали о том, как проведут НМТ в 2024 году

В 2024 году НМТ может быть проведен в мае.

Вчера 19:24
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх