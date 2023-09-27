На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчины

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что горит квартира на четвертом этаже 5-этажного жилого дома.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар локализовали в 23:55 и ликвидировали в 00:01. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 7 кв. м.
К сожалению, внутри жилья ГСЧС-ники обнаружили обгоревшее тело мужчины.
К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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