На Днепропетровщине горела квартира: огонь унес жизнь мужчины

Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Горняков в Кривом Роге.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что горит квартира на четвертом этаже 5-этажного жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар локализовали в 23:55 и ликвидировали в 00:01. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 7 кв. м.

К сожалению, внутри жилья ГСЧС-ники обнаружили обгоревшее тело мужчины.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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