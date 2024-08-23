На Днепропетровщине горел жилой дом

В Новомосковском районе произошел пожар в жилом доме.

Пожар возник вчера вечером, 22 августа, на улице Харченко села Песчанка Новомосковского района. На место вызвали спасателей. По прибытию они установили, что горит крыша пристройки к жилью на площади 40 кв. Пожарные потушили пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

О причине возгорания дома не сообщается. На пожаре никто не пострадал. Возгорание тушили 16 спасателей.

«К тушению пожара привлечены 16 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: