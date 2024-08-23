На Днепропетровщине горел жилой дом

Пожар возник вчера вечером, 22 августа, на улице Харченко села Песчанка Новомосковского района. На место вызвали спасателей. По прибытию они установили, что горит крыша пристройки к жилью на площади 40 кв. Пожарные потушили пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
О причине возгорания дома не сообщается. На пожаре никто не пострадал. Возгорание тушили 16 спасателей.
«К тушению пожара привлечены 16 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты обстреляли Никопольский район.
Детям Днепра перед учебным годом в детсадах и школах нужно…
Лукашук прокомментировал заявления Нацполиции и Посольства США по усилению ракетных…
Дом, изуродованный ракетой этой весной, скоро начнут ремонтировать.
Оккупанты обстреляли Никопольский район.
Детям Днепра перед учебным годом в детсадах и школах нужно пройти медосмотр и привиться.
Хорошего дня, друзья!
Лукашук прокомментировал заявления Нацполиции и Посольства США по усилению ракетных обстрелов Украины.
Дом, изуродованный ракетой этой весной, скоро начнут ремонтировать.
Нехватка ж/д билетов вызвана большим количеством пассажиров - около 100 тысяч ежедневно - на фоне дефицита вагонов.
Свет будет весь день, но не у всех.
Жительницу Каменского обманули на 27 тысяч гривен.
В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.
До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!