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На Днепропетровщине горел жилой дом

Сегодня 06:55
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В Новомосковском районе произошел пожар в жилом доме.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел жилой дом

Пожар возник вчера вечером, 22 августа, на улице Харченко села Песчанка Новомосковского района. На место вызвали спасателей. По прибытию они установили, что горит крыша пристройки к жилью на площади 40 кв. Пожарные потушили пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

О причине возгорания дома не сообщается. На пожаре никто не пострадал. Возгорание тушили 16 спасателей.

«К тушению пожара привлечены 16 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

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