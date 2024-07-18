На Днепропетровщине горел продовольственный рынок (ВИДЕО)

На официальном портале ГСЧС Днепропетровской области сообщили о том, что ночью 18 июля на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Независимости в Первотравенске Синельниковского района.
Чрезвычайники отправились на место происшествия, по прибытию установили, что загорелось сооружение продовольственного рынка.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.
К тушению пожара привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — доложили в публикации ГСЧС.
В местных Telegram-каналах опубликовали видео этого масштабного пожара. По словам очевидцев, в тот момент было около 04:30 утра, спасатели уже были на месте.
О причине возгорания не сообщается.
Напомним, сегодня мы писали, что за минувшие сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется V уровень опасности.
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