На Днепропетровщине горел гараж с авто внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник внутри гаража, в котором находился легковой автомобиль «ВАЗ».
Пожар локализовали в 05:36 и ликвидировали в 06:14. Огонь уничтожил крышу гаража, вещи домашнего обихода и легковой автомобиль «ВАЗ». Общая площадь пожара составила 50 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья.
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