На Днепропетровщине горел гараж с авто внутри

Сегодня, 24 октября, в 05:05 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Чкалова поселка Новая Дача Павлоградского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник внутри гаража, в котором находился легковой автомобиль «ВАЗ».

Пожар локализовали в 05:36 и ликвидировали в 06:14. Огонь уничтожил крышу гаража, вещи домашнего обихода и легковой автомобиль «ВАЗ». Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: