На Днепропетровщине горел дом: пострадал 77-летний дедушка

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте происшествия спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома.
Пламя локализовали в 07:25 и ликвидировали в 08:17. Огонь повредил крышу и перекрытие дома на площади 30 кв. м.
К сожалению, пострадал 77-летний дедушка. Он отравился продуктами горения. Пострадавшего медики госпитализировали в центральную больницу.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе сгорела легковушка: подробности.
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