На Днепропетровщине горел дом: пострадал 77-летний дедушка

Сегодня утром, 8 мая в 07:07, на линию «101» сообщили о том, что на улице Спортивной пгт Межевая горит дом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома.

Пламя локализовали в 07:25 и ликвидировали в 08:17. Огонь повредил крышу и перекрытие дома на площади 30 кв. м.

К сожалению, пострадал 77-летний дедушка. Он отравился продуктами горения. Пострадавшего медики госпитализировали в центральную больницу.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе сгорела легковушка: подробности.

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