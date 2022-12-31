На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели, там они выяснили, что горит одноэтажный жилой дом на территории частного домовладения.
Пожар был локализован в 05:05 и ликвидирован в 05:58. Огонь повредил вещи домашнего обихода, мебель, внутреннюю облицовку стен и крышу дома. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.
До прибытия пожарных соседи вынесли владелицу без сознания из горящего дома. К сожалению, 83-летняя женщина умерла.
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