На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина

Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Постного поселка Запорожское Криворожского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, там они выяснили, что горит одноэтажный жилой дом на территории частного домовладения.

Пожар был локализован в 05:05 и ликвидирован в 05:58. Огонь повредил вещи домашнего обихода, мебель, внутреннюю облицовку стен и крышу дома. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.

До прибытия пожарных соседи вынесли владелицу без сознания из горящего дома. К сожалению, 83-летняя женщина умерла.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: