На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. Они установили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом.
Пожар локализовали в 06:45 и ликвидировали в 07:15. Огонь повредил крышу, перекрытие, облицовку стен, мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 50 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили 72-летнюю женщину без признаков жизни.
К ликвидации пожара привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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