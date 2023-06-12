На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина

Сегодня, 12 июня, в 06:17 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Мира поселка Червоногригоровка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. Они установили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом.

Пожар локализовали в 06:45 и ликвидировали в 07:15. Огонь повредил крышу, перекрытие, облицовку стен, мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 50 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили 72-летнюю женщину без признаков жизни.

К ликвидации пожара привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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