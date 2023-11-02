На Днепропетровщине есть угроза ударных дронов, — Воздушные силы

Как информируют в Воздушных силах ВСУ, на Днепропетровщину сунут ударные дроны.
Угроза со стороны Харьковской области.
Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА! Вражеские БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью.
Следует отойти от окон и спрятаться за две стены, ведь силы ПВО могут сбивать дроны. Сколько россияне выпустили БПЛА, пока неизвестно.
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