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На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

Сегодня 12:11
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На Днепропетровщине будут судить эксчиновницу исполкома Криворожского городского совета.

Новости Днепра про На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

В сентябре 2022 года эксчиновница исполкома Криворожского городского совета приобрела 50 квадрокоптеров для Сил территориальной обороны Кривого Рога, однако перед этим не обеспечила контроль правильности использования бюджетных средств. Оказалось, что закупленные квадрокоптеры превышали рыночную цену.

Об этом сообщили в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.

Таким образом, эксчиновница нанесла местному бюджету ущерб в размере 1,5 млн гривен.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Также для возмещения ущерба в суд направили гражданский иск.

Обвиняемую будут судить.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить военных медиков, получавших «боевые» находясь в тылу.

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