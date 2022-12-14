На Днепропетровщине двое парней избили человека и силой отобрали вещи

В Каменском двое юношей напали на 21-летнего местного жителя, возвращавшегося домой. Они избили потерпевшего и отобрали рюкзак с деньгами, мобильным телефоном и планшетом.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области. Грабители скрылись с места преступления, однако недалеко. Это судимые местные жители 18 и 21 года.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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