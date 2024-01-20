На Днепропетровщине две девочки провалились под лед

В селе Лозоватка Криворожского района две девочки провалились под лед.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на прес службу ГСЧС Криворожского района.

Сегодня к спасателям поступило сообщение о двух несовершеннолетних девушках, провалившихся под лед на Ингульце.

Одна из пострадавших смогла самостоятельно выбраться еще до приезда спасателей.

Другую девочку спас местный житель. Отец пытался спасти свою дочь, но тоже провалился под лед. Мужчина смог самостоятельно выбраться на берег.

К счастью, помощь врачей несовершеннолетним не понадобилась.

Напоминаем, что сейчас температура в Днепропетровской области близка к нулю и лед активно сходит.

Будьте максимально внимательны и не подвергайте себя опасности.

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