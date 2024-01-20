На Днепропетровщине две девочки провалились под лед

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на прес службу ГСЧС Криворожского района.
Сегодня к спасателям поступило сообщение о двух несовершеннолетних девушках, провалившихся под лед на Ингульце.
Одна из пострадавших смогла самостоятельно выбраться еще до приезда спасателей.
Другую девочку спас местный житель. Отец пытался спасти свою дочь, но тоже провалился под лед. Мужчина смог самостоятельно выбраться на берег.
К счастью, помощь врачей несовершеннолетним не понадобилась.
Напоминаем, что сейчас температура в Днепропетровской области близка к нулю и лед активно сходит.
Будьте максимально внимательны и не подвергайте себя опасности.
Читайте также:
Автор:
В городе Кривой Рог 57-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения,…
В Днепре патрульные вернули домой 5-летнего ребенка, который пошел искать…
В лифте днепровского жилищного комплекса в аптечку положили необычный предмет…
Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной…
В городе Кривой Рог 57-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения, в результате которых последнего госпитализировали в городскую больницу.
В Днепре патрульные вернули домой 5-летнего ребенка, который пошел искать маму.
В лифте днепровского жилищного комплекса в аптечку положили необычный предмет "первой необходимости".
В этом году в Украине снова вырастут цены на сигареты.
Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Полиция Синельниковщины объявила подозрения двум несовершеннолетним за кражу скутера.
Бывший главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер подал иск в суд на клуб за долги.
В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили тело 41-летнего мужчины.
Сегодня утром спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Теробороны.
Ночью оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!