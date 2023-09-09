На Днепропетровщине дотла выгорел автомобиль женщины-водителя в результате ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Предварительно водитель легковушки не справилась с управлением и выехала за пределы дорожного покрытия. В результате чего транспортное средство перевернулось и вспыхнуло, — сказано в сообщении.
Автомобиль «ВАЗ-2110» вылетел на обочину, опрокинулся и вспыхнул.
В результате ДТП погибших и пострадавших нет, авто полностью выгорело и ремонту не подлежит.
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Козенко Антон
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