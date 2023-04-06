На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль (ФОТО)

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Событие произошло в Новомосковском районе в поселке Николаевка. Автомобиль «ГАЗ 24» стоял на обочине дороги, когда загорелся. Огонь уничтожил моторный отсек и салон легковушки. Общая площадь пожара составила 4 кв.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области .

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