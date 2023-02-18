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  • На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

Сегодня 17:51
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В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что двое мальчиков не могут выбраться из ямы. Инцидент произошел в городе Терновка Павлоградского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что 12-летние ребята самостоятельно спустились на дно недостроенного коллектора. Озорники решили таким образом развлечься, но о последствиях своего поступка и о том, как будут выбираться наверх — не подумали.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Для спасения детей, один из чрезвычайников спустился по лестнице в коллектор и помог ребятам выбраться на поверхность.

К счастью, никто не пострадал. Впрочем, мальчиков ждет серьезный разговор с родителями.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)Русский

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