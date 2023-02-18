На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что 12-летние ребята самостоятельно спустились на дно недостроенного коллектора. Озорники решили таким образом развлечься, но о последствиях своего поступка и о том, как будут выбираться наверх — не подумали.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Для спасения детей, один из чрезвычайников спустился по лестнице в коллектор и помог ребятам выбраться на поверхность.
К счастью, никто не пострадал. Впрочем, мальчиков ждет серьезный разговор с родителями.
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