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На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри

Сегодня 14:51
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На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».

Инцидент произошел в Покрове, Никопольского района. На место сразу вызвали карету скорой помощи.

В комментариях появилась информация о том, что женщина и ее ребенок внутри автомобиля не пострадали.

Достоверность этой информации пока неизвестна.

Сегодня мы писали о шквальном ветре в Днепропетровской области, который валит деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода.

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