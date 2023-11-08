На Днепропетровщине чиновница «закупила» электроэнергию по завышенным ценам: растратила почти 1 млн грн

По данным полиции, директор жилищно-коммунального предприятия города Першотравенск в декабре 2021 года заключила договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем, при заключении дополнительных соглашений, чиновница завысила стоимость электроэнергии. В результате ее действий жилищно-коммунальное предприятие получило электроэнергии меньше, а средства были уплачены в полном объеме – убытки составили почти миллион гривен.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Теперь ей грозит наказание в виде от семи до двенадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч. Также мы сообщали, что на Днепропетровщине сотрудники центра соцобслуживания «заработали» почти миллион гривен на мясных консервах.
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