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  • На Днепропетровщине чиновница «закупила» электроэнергию по завышенным ценам: растратила почти 1 млн грн

На Днепропетровщине чиновница «закупила» электроэнергию по завышенным ценам: растратила почти 1 млн грн

Сегодня 12:09
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Чиновница заключила и подписала договор о приобретении электроэнергии по заведомо завышенным ценам, чем нанесла территориальной громаде города убытки почти на миллион гривен.

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По данным полиции, директор жилищно-коммунального предприятия города Першотравенск в декабре 2021 года заключила договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем, при заключении дополнительных соглашений, чиновница завысила стоимость электроэнергии. В результате ее действий жилищно-коммунальное предприятие получило электроэнергии меньше, а средства были уплачены в полном объеме – убытки составили почти миллион гривен.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Теперь ей грозит наказание в виде от семи до двенадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч. Также мы сообщали, что на Днепропетровщине сотрудники центра соцобслуживания «заработали» почти миллион гривен на мясных консервах.

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