На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией

В Синельниковском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

В поселке Чаплино Синельниковского района острой кишечной инфекцией заболели 4 ребенка из одной семьи. Малыши сейчас на стационарном лечении. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Из-за жары в области возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями — зарегистрировано 157 случаев, что на 25% больше предыдущей недели.

Зафиксировали кишечную палочку и в водоемах региона: в реке Днепр в Каменском, в водохранилище в Верхнеднепровске и в Самаре. Кроме того, в Самаре в пределах Новомосковска обнаружили бактерии рода Salmonella, хлориды, сульфаты.

Загрязнена хлоридами и сульфатами и река Волча в Павлограде.

Купание в таких водоемах может привести к острым кишечным расстройствам. Также напомню, что этим летом на территории области официально не открывали ни одного пляжа, поэтому не стоит их посещать из-за высокого риска заболеваний.

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