Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией

Сегодня 11:12
просмотров

В Синельниковском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

Новости Днепра про На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией

В поселке Чаплино Синельниковского района острой кишечной инфекцией заболели 4 ребенка из одной семьи. Малыши сейчас на стационарном лечении. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Из-за жары в области возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями — зарегистрировано 157 случаев, что на 25% больше предыдущей недели.

Зафиксировали кишечную палочку и в водоемах региона: в реке Днепр в Каменском, в водохранилище в Верхнеднепровске и в Самаре. Кроме того, в Самаре в пределах Новомосковска обнаружили бактерии рода Salmonella, хлориды, сульфаты.

Загрязнена хлоридами и сульфатами и река Волча в Павлограде.

Купание в таких водоемах может привести к острым кишечным расстройствам. Также напомню, что этим летом на территории области официально не открывали ни одного пляжа, поэтому не стоит их посещать из-за высокого риска заболеваний.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекциейУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекциейРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

    Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города.…

    В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:50
    В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

    В ГСЧС показали, как происходила поисково-спасательная операция в Кривом Роге…

    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 11:47
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

    Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.

    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:46
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

    В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.

    Последние новости

    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

    Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города. Она находится в исторической местности слободы Половицы. Длина ее небольшая – всего 500 метров.

    Сегодня 12:23
    1
    просмотров
    В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)
    В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

    В ГСЧС показали, как происходила поисково-спасательная операция в Кривом Роге на месте ракетного удара 8 июля.

    Сегодня 11:50
    2
    просмотров
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

    Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.

    Сегодня 11:47
    1
    просмотров
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

    В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.

    Сегодня 11:46
    3
    просмотров
    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света
    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света

    Днепряне обнародовали новую петицию.

    Сегодня 11:27
    5
    просмотров
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

    В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 10:40
    6
    просмотров
    В парках Днепра искали взрывчатку
    В парках Днепра искали взрывчатку

    В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

    Сегодня 10:28
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина «выписывал» военнообязанным справки о негодности за 17 тысяч долларов
    В Днепре мужчина «выписывал» военнообязанным справки о негодности за 17 тысяч долларов

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.

    Сегодня 10:11
    4
    просмотров
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    Сегодня 09:50
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

    Полицейские Каменского задержали вора.

    Сегодня 09:39
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх