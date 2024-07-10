На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией

В поселке Чаплино Синельниковского района острой кишечной инфекцией заболели 4 ребенка из одной семьи. Малыши сейчас на стационарном лечении. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
Из-за жары в области возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями — зарегистрировано 157 случаев, что на 25% больше предыдущей недели.
Зафиксировали кишечную палочку и в водоемах региона: в реке Днепр в Каменском, в водохранилище в Верхнеднепровске и в Самаре. Кроме того, в Самаре в пределах Новомосковска обнаружили бактерии рода Salmonella, хлориды, сульфаты.
Загрязнена хлоридами и сульфатами и река Волча в Павлограде.
Купание в таких водоемах может привести к острым кишечным расстройствам. Также напомню, что этим летом на территории области официально не открывали ни одного пляжа, поэтому не стоит их посещать из-за высокого риска заболеваний.
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