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  • На Днепропетровщине «черные лесорубы» нарубили акации более чем на 100 тыс. грн

На Днепропетровщине «черные лесорубы» нарубили акации более чем на 100 тыс. грн

Сегодня 10:00
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Продолжается следствие.

Новости Днепра про На Днепропетровщине «черные лесорубы» нарубили акации более чем на 100 тыс. грн

Недавно в полицию поступило сообщение о том, что на территории лесопосадки неподалеку от одного из поселков Синельниковщины неизвестные вырубывают деревья. 

На место оперативно прибыли правоохранители. Там они обнаружили троих местных жителей за незаконной вырубкой деревьев.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские изъяли у «черных лесорубов» две бензопилы и фрагменты древесины акации.

Согласно заключению экономической экспертизы своими действиями мужчины причинили ущерб на более чем 100 тысяч гривен. На основании этого фигурантам сообщили о подозрении по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине «черные лесорубы» нарубили акации более чем на 100 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине «черные лесорубы» нарубили акации более чем на 100 тыс. грнРусский

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