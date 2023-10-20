На Днепропетровщине бывший заключенный собирал деньги на помощь ВСУ, а затем тратил их на собственные нужды

Как установили полицейские, мужчина создал в соцсети пост о сборе средств якобы на помощь бойцам одной из бригад. Когда на карту начали поступать деньги, он снимал их и тратил на собственные нужды.
Один из потерпевших 7 октября обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой мошенничества. Мужчина рассказал, что перевел деньги на помощь украинским воинам на фронте, однако через некоторое время понял, что его обманули.
Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 28-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В общей сложности с 25 сентября мошеннику удалось выманить почти 3 тыс. гривен у десяти пострадавших.
19 октября следователи сообщили правонарушителю о подозрении по десяти фактам ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Просим граждан быть внимательными, доверять только официальным источникам информации о сборах на помощь ВСУ или людям, которых вы лично знаете, – призвали полицейские.
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