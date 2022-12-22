На Днепропетровщине будут судить женщину, которая родила здорового ребенка и выбросила его в выгребную яму

Женщина может провести пять лет за решеткой.

25 октября в Кривом Роге произошло ужасное событие: беременная женщина родила живого здорового ребенка, после чего выбросила младенца в яму уличного туалета. Через время соседи заметили в туалете тело мертвого ребенка и вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Позже горе-мать задержали. Сейчас она находится под стражей.

По данному факту уже направлен в суд обвинительный акт по ст. 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщине грозит наказание в виде до пяти лет лишения свободы.

Отметим, ранее жительницу Кривого Рога лишили родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.

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