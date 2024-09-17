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  • На Днепропетровщине будут судить техника роты, который продавал боеприпасы с фронта

На Днепропетровщине будут судить техника роты, который продавал боеприпасы с фронта

Сегодня 12:58
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В Кривом Роге подозревают техника роты, продававшего боеприпасы с боевых позиций.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить техника роты, который продавал боеприпасы с фронта

По данным следствия, техник роты и сержант по материальному обеспечению воинской части, находясь в разных районах ведения активных боевых действий, систематически подыскивали оставшиеся на боевых позициях боеприпасы и продавали.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители узнали о продаже и провели контролируемую закупку, во время которой задержали военных. У них изъяли имитационные средства в сумме 23 000 долларов США и патроны в общей сложности 11 900 шт.

Технику роты у инкриминируют незаконное обращение с боевыми припасами, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В его отношении направлен в суд обвинительный акт. Военному грозит от трех до семи лет за решеткой.

Материалы по сержанту по материальному обеспечению воинской части выделены в отдельное производство.

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