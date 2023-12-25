На Днепропетровщине будут судить пограничника за госизмену и дезертирство: сейчас он воюет против ВСУ

В Днепропетровской области будут судить инспектора пограничной службы. Ему инкриминируют дезертирство и государственную измену (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Следствие установило, что в апреле 2022 года пограничник покинул место службы и район выполнения задачи в Донецкой области. Позже он добровольно пошел на службу в оккупационные войска рф во временно оккупированном поселке Новопсков Луганской области.

Сейчас предатель воюет против Вооруженных сил Украины и помогает российским пропагандистам создавать фейковые материалы и сюжеты.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении пограничника по ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины (дезертирство и государственная измена).

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