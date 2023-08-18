На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 10-летнюю дочь своей квартирантки

Как сообщили в областной прокуратуре, в суд направили обвинительный акт по факту развращения несовершеннолетних.
По данным следствия, горожан сдавал квартиру женщине с ребенком. В отсутствие матери, мужчина зашел в арендуемое жилье и завел 10-летнюю девочку в комнату, где совершил развратные действия.
Затем девочка рассказала маме о том, что делал с ней мужчина, после чего женщина вызвала полицию. Правоохранители задержали извращенца и опросили ребенка.
Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
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