На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 10-летнюю дочь своей квартирантки

Будут судить жителя Синельникова, который развращал 10-летнего ребенка.

Как сообщили в областной прокуратуре, в суд направили обвинительный акт по факту развращения несовершеннолетних.

По данным следствия, горожан сдавал квартиру женщине с ребенком. В отсутствие матери, мужчина зашел в арендуемое жилье и завел 10-летнюю девочку в комнату, где совершил развратные действия.

Затем девочка рассказала маме о том, что делал с ней мужчина, после чего женщина вызвала полицию. Правоохранители задержали извращенца и опросили ребенка.

Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

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