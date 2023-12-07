На Днепропетровщине будут судить мужчин, которые регулярно психологически издевались над мамой и бабушкой

В Кривом Роге правоохранители направили в суд два уголовных производства по фактам домашнего насилия.

Отмечается, что двое мужчин систематически совершали психологическое насилие в отношении своих матери и бабушки: они устраивали ссоры и нецензурно высказывались в их адрес.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Ранее участковые офицеры неоднократно привлекали фигурантов к ответственности по фактам совершения насилия, также проводили с ними профилактические беседы. Однако мужчины продолжали унижать женщин.

Полицейские внесли сведения в ЕРДР по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 29 ноября правонарушителям сообщили о подозрении, а позже правоохранители направили дела в суд.

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