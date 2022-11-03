На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ям

Об этом сообщили в областной военной администрации.
«С наступлением холодов рыба собирается в стаи и идет на зимовку на дно водоема. Она становится менее активной и уязвимой. В настоящее время речных жителей нельзя тревожить. Это нужно для сохранения их популяции. Поэтому рыбалка у зимовальных ям каждый год – под запретом», – отметила директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА Ирина Поникарова.
Браконьеры обязаны заплатить штраф – до 680 грн. Дополнительно – ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу. В частности, за леща придется отдать более 1,5 тыс. грн, а за судака, щуку, окуня – более 3 тыс. грн. Особенно злостных нарушителей ожидает уголовная ответственность.
К ответственности будут привлечены за рыбалку в акватории Каменского, Днепровского, Каховского, Макортовского и Карачуновского водохранилищ.
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