Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ям

На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ям

Сегодня 07:15
просмотров

В Днепропетровской области будут штрафовать за вылов рыбы в зоне зимовальных ям. Злобным браконьерам грозит уголовная ответственность.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ям

Об этом сообщили в областной военной администрации.

«С наступлением холодов рыба собирается в стаи и идет на зимовку на дно водоема. Она становится менее активной и уязвимой. В настоящее время речных жителей нельзя тревожить. Это нужно для сохранения их популяции. Поэтому рыбалка у зимовальных ям каждый год – под запретом», – отметила директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА Ирина Поникарова.

Браконьеры обязаны заплатить штраф – до 680 грн. Дополнительно – ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу. В частности, за леща придется отдать более 1,5 тыс. грн, а за судака, щуку, окуня – более 3 тыс. грн. Особенно злостных нарушителей ожидает уголовная ответственность.

К ответственности будут привлечены за рыбалку в акватории Каменского, Днепровского, Каховского, Макортовского и Карачуновского водохранилищ.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ямУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине будут штрафовать браконьеров, ловящих рыбу у зимовальных ямРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не рискуйте: 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами
    Новости Днепра
    01.11.2022 09:30
    Не рискуйте: 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами

    Будьте осторожны!

    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину
    Новости Днепра
    23.10.2022 09:50
    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

    В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.

    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября
    Новости Днепра
    23.10.2022 08:41
    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

    Как прошла ночь в Днепропетровской области.

    Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС
    Новости Днепра
    16.10.2022 19:30
    Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

    Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15…

    Последние новости

    В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен
    В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

    В Украине выставили на продажу уникальную монету номиналом 2 копейки. Владелец может получить за нее более 33 000 гривен. Он показал фото редкого экземпляра.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь
    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

    Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная буря будет легкой, но может повлиять на самочувствие.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

    В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска – старший солдат Андрей Пидкевич и лейтенант Роман Авраменко.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов

    В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31 149 и 153 изменят движение из-за перекрытия Мануйловского проспекта.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)

    В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

    Вчера 19:46
    0
    просмотров
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина

    Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

    Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка

    В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию

    Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…

    Вчера 17:42
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх