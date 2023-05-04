На Днепропетровщине будут курсировать четыре новых электрички

В Днепропетровской области 4 новых пригородных поезда начнут курсировать со следующей недели. Все они пройдут через Кривой Рог.

Раньше коса на Победе была частью Воронцовского острова, где любили…

В полиции рассказали о бойце из полка "Днепр-1", погибшем во…

Рф продовжує вести загарбницьку війну: ситуація на фронті сьогодні 4 травня Українські бійці відбили близько 50 атак у Донецькій області та знищили станцію радіоелектронної боротьби РФ. 0 просмотров

Розовый слоненок и тритон в банке: история исчезнувшего детского пляжа на Победе (ФОТО) Раньше коса на Победе была частью Воронцовского острова, где любили отдыхать жители города. Остров был довольно большим – он тянулся почти вдоль всех шести массивов Победы. Но после запуска ГЭС остров был затоплен, а при строительстве жилмассива на его месте… просмотров

В Днепре на проспекте Гагарина женщина потеряла сознание возле ТЦ В Днепре женщине стало плохо около торгового центра на проспекте Гагарина. просмотров