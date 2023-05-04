На Днепропетровщине будут курсировать четыре новых электрички

Об этом сообщает «Приднепровская зализныця«.
С 10 мая запустят поезд № 6473 Никополь – Кривой Рог-Главный.
С 11 мая выйдут в рейсы электрички:
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