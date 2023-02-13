На Днепропетровщине брат украл у незрячей сестры 40 тысяч гривен: как его наказали

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в реестре судебных решений.
Так, по данным следствия, мужчина постоянно забирал деньги у родной сестры. В январе 2022 года безработный брат проживал с родственницей, имеющей инвалидность по зрению. Воспользовавшись тем, что она не может самостоятельно следить за своими финансами, обвиняемый несколько раз перечислил на свой банковский счет деньги с ее карты. Всего он украл 44 870 гривен.
Мужчина рассказал, что хотел поехать в Польшу и найти работу, поэтому перечислил часть денег с карты своей сестры на свой счет. Однако с заработком не сложилось, поэтому за эти деньги он купил телефон, а другие потратил на развлечения.
В банковское приложение он заходил с ноутбука, где были известны все пароли. В содеянном раскаялся и обещал вернуть деньги.
Учитывая, что мужчина свою вину признал, обвиняемого приговорили к трем годам условно.
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