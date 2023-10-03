На Днепропетровщине больше недели разыскивают 36-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

В Каменском без вести пропал 36-летний Алексей Толочик.
Известно, что 21 сентября около 7:00 он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы с залысиной, карие глаза, смуглая кожа.
Был одет: голубовато-серый полосатый свитер, голубые джинсы, оранжевая футболка, голубовато-зелено-синие кроссовки. При себе были документы, телефон.
Особые приметы: хромает на правую ногу. Имеет особенности поведения и проблемы с памятью! Важно: мужчина нуждается в медицинской помощи!
Если вы видели Алексея или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или 068-777-01-12!
Важна любая информация!
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