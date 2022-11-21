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На Днепропетровщине более двух дней разыскивают без вести пропавших детей

Сегодня 17:55
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В Кривом Роге полицейские более двух дней разыскивают без вести пропавших мальчишек: 8-летнего Георгия Ковалева и 6-летнего Даниила Литенца.

Новости Днепра про На Днепропетровщине более двух дней разыскивают без вести пропавших детей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

19 ноября около 12:00 мальчики ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. Правоохранители обследовали близлежащие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых и близких. Но детей не обнаружили. Потому нужна ваша помощь!

Приметы Георгия Ковалева: рост около 130 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза голубые. Особые приметы: родимое пятно под левым глазом. Был одет в синюю куртку, серую шапку с бубоном, черные брюки и кроссовки.

Приметы Даниила Литенца: рост около 125 см, среднее телосложение, черные волосы, глаза карие. Был одет в черную куртку, темную шапку, черные брюки и черные кроссовки.

Если вы видели этих мальчиков или знаете, где они могут находиться, сообщите по номерам: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

Любая информация может быть полезной!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь угнали мотоцикл. 

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