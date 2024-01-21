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  • На Днепропетровщине более 11 тыс домов остались без света из-за вражеских обстрелов

На Днепропетровщине более 11 тыс домов остались без света из-за вражеских обстрелов

Сегодня 10:10
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Враг ночью снова обстреливал Никопольские общины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине более 11 тыс домов остались без света из-за вражеских обстрелов

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Жуткие звуки войны… После полуночи их снова слышали в Марганецкой общине Никопольщины. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе, — заявил глава Днепропетровской ОВА.

Изуродованы частные дома, гараж и хозяйственные постройки.

В Марганце была повреждена линия электропередач, в результате чего более 11 тыс. домов остались без света.

Коммунальщики уже вернули свет в большинство домов, погибших и травмированных нет.

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