На Днепропетровщине более 11 тыс домов остались без света из-за вражеских обстрелов

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Жуткие звуки войны… После полуночи их снова слышали в Марганецкой общине Никопольщины. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе, — заявил глава Днепропетровской ОВА.
Изуродованы частные дома, гараж и хозяйственные постройки.
В Марганце была повреждена линия электропередач, в результате чего более 11 тыс. домов остались без света.
Коммунальщики уже вернули свет в большинство домов, погибших и травмированных нет.
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