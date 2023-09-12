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  • На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

Сегодня 13:45
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 77-летнего Иванова Владимира Васильевича.

Известно, что 8 сентября около 20:00-21:00 пенсионер ушел из дома по ул. Грушевского в Каменском и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет: серая футболка, синие спортивные штаны, синие резиновые тапочки.

Особые приметы: татуировка на левой руке возле большого пальца в виде самолета.

Важно: дедушка дезориентирован и страдает потерей памяти!

Присмотритесь к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!

Важна любая информация!

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

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Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памятиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памятиРусский

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