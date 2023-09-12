На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 77-летнего Иванова Владимира Васильевича.
Известно, что 8 сентября около 20:00-21:00 пенсионер ушел из дома по ул. Грушевского в Каменском и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, седые волосы, голубые глаза.
Был одет: серая футболка, синие спортивные штаны, синие резиновые тапочки.
Особые приметы: татуировка на левой руке возле большого пальца в виде самолета.
Важно: дедушка дезориентирован и страдает потерей памяти!
Присмотритесь к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!
Важна любая информация!
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