На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

Присмотритесь к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!

Известно, что 8 сентября около 20:00-21:00 пенсионер ушел из дома по ул. Грушевского в Каменском и до сих пор не вернулся.

В каких случаях у пенсионеров Днепра могут списывать часть пенсии Пенсионеры в Днепре могут лишиться части своих пенсий. Причина может быть в нарушении закона пенсионером, а также штрафах или алиментов. Всю пенсию не заберут, но могут отчислять не более 50% от ее суммы. 1 просмотров

Водопад «Поріг ревучий» в Днепре отмечает юбилей: ТОП-5 интересных фактов Вот уже 10 лет жителей города радует водопад «Поріг ревучий». Это был подарок горожанам на один из Дней города. На его фоне фотографируются, делают селфи и просто любуются. Каждое лето водопад радует жителей города своей красотой. 2 просмотров