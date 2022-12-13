На Днепропетровщине банда «бизнесменов» продавала фальшивые семена

Как сообщили в областной прокуратуре, двое жителей организовали преступную группу, которая подделывала семена и продавала их фермерам.
Отмечается, что мужчины пригласили к сотрудничеству своих троих знакомых. «Бизнесмены» покупали обычные семена, красили и фасовали их в арендованном складе. После этого продавали его в интернете, выдавая за семена известных мировых брендов.
Клиентам они пересылали семена по почте или при личной встрече. Покупатели не сразу понимали, что это фальшивка.
Во время обысков на складах нашли еще тысячу мешков с поддельными семенами общей стоимостью 4 миллиона гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли 1 миллион выручки «бизнеса», банковские карты, телефоны и документацию.
В настоящее время уточняются убытки потерпевших и решается вопрос взятия участников схемы под стражу.
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