На Днепропетровщине автомобиль слетел с моста и задел газопровод

На Днепропетровщине упавший с моста автомобиль перебил газопровод.

В Марганце автомобиль слетел с моста. Из-за этого без газа осталась часть жителей города и трех сел. Об этом сообщает Марганецкий городской совет.

В результате ДТП на проезжей части при въезде в город (на железнодорожном мосту) произошло возгорание газопровода и повреждены линии электропередач. В настоящее время без газоснабжения осталось немало абонентов, проживающих в с. Ильинка, с. Добрая Надежда, с. Заря и часть жителей Марганца. Аварийная бригада на месте и уже работает над устранением повреждений.

Газоснабжение возобновится по окончании аварийных работ.

Что с водителем автомобиля не уточняется.

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