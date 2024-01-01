На Днепропетровщине автомобиль слетел с моста и задел газопровод

В Марганце автомобиль слетел с моста. Из-за этого без газа осталась часть жителей города и трех сел. Об этом сообщает Марганецкий городской совет.
В результате ДТП на проезжей части при въезде в город (на железнодорожном мосту) произошло возгорание газопровода и повреждены линии электропередач. В настоящее время без газоснабжения осталось немало абонентов, проживающих в с. Ильинка, с. Добрая Надежда, с. Заря и часть жителей Марганца. Аварийная бригада на месте и уже работает над устранением повреждений.
Газоснабжение возобновится по окончании аварийных работ.
Что с водителем автомобиля не уточняется.
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