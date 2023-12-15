На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.

Утром 15 декабря в Синельниковском районе пассажирский автобус вылетел в кювет.

Накануне в области бушевала непогода, поэтому некоторые районы засыпали снегом, а в остальном регионе была гололедица. Только в Днепре за вчера произошло несколько серьезных ДТП.

Как сообщили в ГСЧС, пассажирский автобус, съехав с дороги, застрял в снегу возле поселка Богдано-Вербки Брагиновской поселковой территориальной громады. Предварительно водитель транспорта не справился с управлением.

Спасатели отбуксировали автобус на асфальтное покрытие. Никто не пострадал.

К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Днепре ночью произошел масштабный пожар на СТО. Огонь охватил крышу и утеплитель кровли. Никто не пострадал.

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