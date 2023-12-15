На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

Утром 15 декабря в Синельниковском районе пассажирский автобус вылетел в кювет.
Накануне в области бушевала непогода, поэтому некоторые районы засыпали снегом, а в остальном регионе была гололедица. Только в Днепре за вчера произошло несколько серьезных ДТП.
Как сообщили в ГСЧС, пассажирский автобус, съехав с дороги, застрял в снегу возле поселка Богдано-Вербки Брагиновской поселковой территориальной громады. Предварительно водитель транспорта не справился с управлением.
Спасатели отбуксировали автобус на асфальтное покрытие. Никто не пострадал.
К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Напомним, в Днепре ночью произошел масштабный пожар на СТО. Огонь охватил крышу и утеплитель кровли. Никто не пострадал.
Читайте также:
Автор:
Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130.…
Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.
Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.
Одевайтесь теплее, друзья!
Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.
Мужчина, забивший до смерти 21-летнюю девушку, вынес ее тело на дорогу, чтобы инсценировать ДТП.
На войне умер медийщик и телеоператор одного из каналов Днепра.
Украина скоро приступит к переговорам о вступлении в ЕС.
К вечеру 14 декабря в Днепре слышали звук похожий на взрыв.
Их спасали чрезвычайники.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!