Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

Сегодня 11:20
просмотров

В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

Утром 15 декабря в Синельниковском районе пассажирский автобус вылетел в кювет.

Накануне в области бушевала непогода, поэтому некоторые районы засыпали снегом, а в остальном регионе была гололедица. Только в Днепре за вчера произошло несколько серьезных ДТП.

Как сообщили в ГСЧС, пассажирский автобус, съехав с дороги, застрял в снегу возле поселка Богдано-Вербки Брагиновской поселковой территориальной громады. Предварительно водитель транспорта не справился с управлением.

Спасатели отбуксировали автобус на асфальтное покрытие. Никто не пострадал.

К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

Напомним, в Днепре ночью произошел масштабный пожар на СТО. Огонь охватил крышу и утеплитель кровли. Никто не пострадал.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене
Новости Днепра
Сегодня 10:33
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.

В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:04
В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек
Новости Днепра
Сегодня 08:29
Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек

Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130.…

Нацелились на Днепр, Харьков и Запорожье: Bild обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года
Новости Днепра
Вчера 22:21
Нацелились на Днепр, Харьков и Запорожье: Bild обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года

Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.

Последние новости

В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.

Сегодня 10:33
4
просмотров
В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)
В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Сегодня 09:04
9
просмотров
Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек
Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек

Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.

Сегодня 08:29
8
просмотров
Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Нацелились на Днепр, Харьков и Запорожье: Bild обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года
Нацелились на Днепр, Харьков и Запорожье: Bild обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года

Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.

Вчера 22:21
9
просмотров
На Днепропетровщине убийца 21-летней девушки инсценировал ДТП во избежание наказания
На Днепропетровщине убийца 21-летней девушки инсценировал ДТП во избежание наказания

Мужчина, забивший до смерти 21-летнюю девушку, вынес ее тело на дорогу, чтобы инсценировать ДТП.

Вчера 21:29
6
просмотров
На войне погиб телеоператор из Днепра Денис Яцюк
На войне погиб телеоператор из Днепра Денис Яцюк

На войне умер медийщик и телеоператор одного из каналов Днепра.

Вчера 20:51
6
просмотров
Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: что нас ждет дальше
Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: что нас ждет дальше

Украина скоро приступит к переговорам о вступлении в ЕС.

Вчера 20:06
6
просмотров
Звуки взрыва в Днепре вечером 14 декабря: появились детали
Звуки взрыва в Днепре вечером 14 декабря: появились детали

К вечеру 14 декабря в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

Вчера 19:44
8
просмотров
В Днепропетровской области трое щенков случайно оказались под землей
В Днепропетровской области трое щенков случайно оказались под землей

Их спасали чрезвычайники.

Вчера 19:25
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх