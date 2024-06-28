На Днепропетровщине авто взлетело в кювет: водителя заблокировало внутри

В Новомосковском районе произошло ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вчера, 27 июня, в Службу спасения поступило сообщение об аварии на автодороге Т-0410, за пределами села Очеретоватое Новомосковского района.

По прибытию чрезвычайников на место происшествия выяснилось, что водитель «ZAZ Таврия» не справился с управлением и взлетел в кювет. Он остался жив, однако самостоятельно выбраться не смог – авто заблокировало.

Спасатели оперативно деблокировали мужчину 1950 года рождения и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Напомним, сегодня мы писали, что на Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящей квартиры.

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