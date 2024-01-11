На Днепропетровщине анонсировали три мощных взрыва: без паники

Сегодня, 11 января, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы – в 12:00, 13:00 и 14:00.
Но причин для паники нет, ведь они производственные.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 13:00 – плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
Обновлено: также с 12:00 до 16:00 будут проводиться плановые взрывы в Новоалександровской громаде Днепровского района!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге возобновили электроснабжение после частичного блэкаута: сколько абонентов уже со светом.
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Александра Лучка
Автор:
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