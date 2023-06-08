На Днепропетровщине 60-летний подвыпивший водитель сел за руль и хотел откупиться за 200 долларов

Во вторник, 6 июня, около 23:00 в Зеленодольске во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ 2108». Полицейские, проверяя у водителя документы, обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители предложили 60-летнему мужчине пройти осмотр на определение состояния опьянения с помощью «Драгера» или пройти медицинское освидетельствование в больнице. Но нарушитель отказался и предложил инспекторам 200 долларов – чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские вынесли постановления по ч. 1 ст. 121 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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