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  • На Днепропетровщине 60-летний подвыпивший водитель сел за руль и хотел откупиться за 200 долларов

На Днепропетровщине 60-летний подвыпивший водитель сел за руль и хотел откупиться за 200 долларов

Сегодня 12:53
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Новости Днепра про На Днепропетровщине 60-летний подвыпивший водитель сел за руль и хотел откупиться за 200 долларов

Во вторник, 6 июня, около 23:00 в Зеленодольске во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ 2108». Полицейские, проверяя у водителя документы, обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители предложили 60-летнему мужчине пройти осмотр на определение состояния опьянения с помощью «Драгера» или пройти медицинское освидетельствование в больнице. Но нарушитель отказался и предложил инспекторам 200 долларов – чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские вынесли постановления по ч. 1 ст. 121 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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