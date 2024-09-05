На Днепропетровщине 5 сентября с самого утра будут раздаваться взрывы

Жителям указанных и близлежащих районов рекомендуется не беспокоиться и внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.

Об этом сообщает руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Сегодня, 5 сентября, с 9 утра в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.

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