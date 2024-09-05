На Днепропетровщине 5 сентября с самого утра будут раздаваться взрывы

Сегодня, 5 сентября, с 9 утра в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.
Об этом сообщает руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
Взрывы будут слышать жители разных районов:
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.
Жителям указанных и близлежащих районов рекомендуется не беспокоиться и внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
Читайте также:
Автор:
В скором времени в Днепре заработает суперклиника для суперлюдей.
В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а…
В Днепре на Победе ребенок чуть не выпал из окна.
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека…
В скором времени в Днепре заработает суперклиника для суперлюдей.
В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а также его новый субвариант.
В Днепре на Победе ребенок чуть не выпал из окна.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека на пожаре.
Война унесла жизни еще одного нашего земляка.
Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.
Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.
В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.
Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!