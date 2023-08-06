На Днепропетровщине 29-летний мужчина упал в подвал «заброшки»: пришлось вызывать спасателей

В субботу, 5 августа, в городе Каменское Днепропетровской области мужчина упал в подвальное помещение заброшенного здания. Самостоятельно выбраться из "ловушки" он не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Соответствующее сообщение поступило в Службу спасения «101» в 17:20. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию по указанному адресу, спасатели по лестнице спустились к травмированному, зафиксировали его на жестких носилках и подняли на поверхность.

Спасенного мужчину, 1994 года рождения, передали медикам. С травмами различной сложности его госпитализировали в больницу.

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