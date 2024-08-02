На Днепропетровщине 2 августа прогремят взрывы: детали

Днем в Кривом Роге прогремят взрывы.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
Сегодня, 2 августа, в производственных целях проведут плановые взрывы в карьерах:
Оба взрыва являются производственными и контролируются.
Поводов для беспокойства нет.
Вчера в городе также можно было услышать взрывы около 14:00 – проводился плановый взрыв. О взрывах, которые слышали вечером:
У нас все рівно, — повідомив Вілкул.
Напомним, вчера вечером в Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки.
Читайте также:
Автор:
Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнюю Виолетту Гнатенко.
В Днепре на Новом мосту образовалась пробка.
На одной из улиц Кривого Рога мужчина по неизвестным причинам…
За прошедшие сутки огонь уничтожил более 66 гектаров экосистем Днепропетровщины.
Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнюю Виолетту Гнатенко.
В Днепре на Новом мосту образовалась пробка.
На одной из улиц Кривого Рога мужчина по неизвестным причинам взорвал гранату.
За прошедшие сутки огонь уничтожил более 66 гектаров экосистем Днепропетровщины.
Подвыпившего мужчину за руль и совершил ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек, назначили наказание.
Хорошего дня, друзья!
На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.
Теперь для них ищут новую семью.
Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.
Директоров будут выбирать на конкурсной основе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!