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На Днепропетровщине 2 августа прогремят взрывы: детали

Сегодня 09:11
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Жители Кривого Рога сегодня услышат взрывы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине 2 августа прогремят взрывы: детали

Днем в Кривом Роге прогремят взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Сегодня, 2 августа, в производственных целях проведут плановые взрывы в карьерах:

  • «Анновский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район) – 13:00;
  • «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) – 14:00.

Оба взрыва являются производственными и контролируются.

Поводов для беспокойства нет.

Вчера в городе также можно было услышать взрывы около 14:00 – проводился плановый взрыв. О взрывах, которые слышали вечером:

У нас все рівно, — повідомив Вілкул. 

Напомним, вчера вечером в Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки.

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