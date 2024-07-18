На Днепропетровщине 18 июля прозвучат по меньшей мере два взрыва

Жители Кривого Рога в четверг 18 июля услышат взрывы.

Глава горсовета Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором предупредил горожан о запланированных взрывах.

Сегодня, 18 июля, около 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№ 3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

В 14:00 в производственных целях проведут плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Оба взрыва контролируются, причин для беспокойства нет.

Напомним, сегодня мы писали, что ночью в Днепре во время тревоги слышали взрывы: появились подробности от ОВА.

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