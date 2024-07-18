На Днепропетровщине 18 июля прозвучат по меньшей мере два взрыва

Глава горсовета Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором предупредил горожан о запланированных взрывах.
Сегодня, 18 июля, около 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№ 3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
В 14:00 в производственных целях проведут плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Оба взрыва контролируются, причин для беспокойства нет.
Напомним, сегодня мы писали, что ночью в Днепре во время тревоги слышали взрывы: появились подробности от ОВА.
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