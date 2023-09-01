На Днепропетровщине 17-летняя девушка обманула граждан почти на 50 тыс. грн: собирала на нужды ВСУ

Деньги несовершеннолетняя тратила на собственные нужды.

В Днепропетровской области 17-летняя девушка якобы собирала средства на ВСУ: хотела купить тепловизор. Для этого несовершеннолетняя создала в соцсети пост и призвала неравнодушных донатить.

Граждане откликнулись на призыв и перечислили девушке почти 50 тысяч гривен. Но, как оказалось, «юная волонтерка» тратила собранные средства на собственные нужды.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что вина фигурантки подтверждается собранными вещественными доказательствами, допросом свидетелей и другими следственными действиями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Девушке сообщили о подозрении.

Продолжается следствие.

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