На Днепропетровщине 15-летний парень хотел свести счеты с жизнью из-за безответной любви

Ужасный инцидент произошел ночью 9 апреля в селе Лошкарёвка Днепропетровской области.

Местные жители услышали выстрел. Позже выяснилось, что 15-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета себе в висок из-за безответной любви.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что парень поругался со своей девушкой, после чего она решила разорвать отношения. Позже юноша пришел к ней домой ночью, чтобы помириться, но девушка отказала. Тогда подросток решил свести счеты с жизнью – он выстрелил себе в висок из пневматического оружия.

Сейчас парень находится на амбулаторном лечении с диагнозом ссадины в районе правого виска.

Отмечается, что юноша стрелял из «Флобера», который заказал на OLX.

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